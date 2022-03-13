До +8 потеплеет в Петербурге в понедельник

Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с резкого потепления. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует, что днем 14 марта температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Местами столбики термометра покажут +8 градусов.

Ожидается переменная облачность и без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня постепенно повысится. Из-за перепадов температуры ночью и утром на дорогах возможна гололедица.