Петербуржцам объяснили, откуда на улицах пыль

Петербургские дороги покрыты пылью. В комитете по благоустройству пояснили, что слой грязи копился всю зиму.

Избавиться от грязи и пыли поможет мыть дорог. Однако прибегнуть к данной процедуре не могут из-за мартовских перепадов температур. В случае резкого похолодания только что вымытая дорога превратится в каток.

Эксперты пояснили, что накопившаяся на улицах Петербурга грязь состоит из частиц асфальта и земли с газонов. В неё входят также выбросы заводов и автомобилей, которые оседают на землю.