Тепло и без осадков будет в Петербурге в воскресенье

В воскресенье, 13 марта, погоду в Петербурге определят атмосферные вихри. Как сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, в городе обойдется без осадков и солнечно.

Днем в Петербурге столбики термометров покажут до +5 градусов. В Ленинградской области будет еще теплее — до +7 градусов.

Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и составит 771 миллиметр ртутного столба. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до семи метров в секунду. На тротуарах по-прежнему очень скользко.

Рабочая неделя начнется с существенного понижения ночной температуры. По-прежнему обойдется без осадков.