Антициклон «Ной» готовит Петербургу потепление

В четверг, 10 марта, погоду в Петербурге будет определять обширный антициклон «Ной». Как сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, в городе будет малооблачно и обойдется без осадков.

С этого дня в Петербурге начинается потепление. Пока небольшое — в дневные часы температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Юго-западный ветер подует со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 775 миллиметров ртутного столба, то есть все равно останется выше нормы.

Еще теплее станет в Петербурге в пятницу. В этот день выпадут небольшие осадки.