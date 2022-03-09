В ночь на 10 марта Петербург обещают до -15

Петербург ждет очень холодная ночь на 10 марта. Как прогнозирует синоптик Юрий Куткевич температура опустится до -15 градусов. В эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» эксперт уточнил, что в Лениградской области будет еще холоднее.

Мерзнуть петербуржцам осталось недолго. Днем 10 марта температура воздуха в городе составит от -2 до -3 градусов.

В пятницу, 11 марта, в Петербург придет потепление. В ночное время по-прежнему ожидается легкий минус, но ночью температура будет подниматься до +3 +5 градусов. В городе будет солнечно и обойдется без осадков.