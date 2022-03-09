Прошедшая неделя стала первой бесснежной в Петербурге

Прошедшая неделя, с 28 февраля по 6 марта, стала первой с начал зимы в Петербурге, когда не было снега. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. За бесснежную неделю с улиц Петербурга вывезли 240 тысяч кубометров снега и склолтой наледи которая образовалась на них ранее.

При этом 7 и 8 марта без снега все же не обошлось. Однако его выпало совсем немного.

Снегопады начались в Петербурге в конце ноября. К настоящему моменту на город уже выпало более 187 сантиметров снега.

В декабре и январе снежных дней было 24. В первой половине февраля снег в Петербурге шел почти каждый день.