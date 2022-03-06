Снег вернется в Петербург в понедельник

В понедельник, 7 марта, температура в Петербурге снова опустится ниже ноля. Северо-Западное УГМС прогнозирует, что ночью похолодает до -3 -5 градусов. В дневное время будет немного теплее: от -1 до -3 градусов.

Ветер северного и северо-восточного направлений будет умеренным. В течение дня пройдет небольшой снег. На дорогах будет скользко. Ночью атмосферное давление практически не изменится, а нднем будет интенсивно повышаться.

Резкое похолодание синоптики объясняют так называемым ультраполярным вторжением. Движение холодных воздушных масс формирует антициклон.