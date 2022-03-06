Синоптики обещают морозное 7 марта в Ленобласти

В предпраздничный день, 7 марта в Ленинградской области похолодает. В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов. Днем потеплеет совсем незначительно: от -1 до -6 градусов. В некоторых районах ночная температура достигнет -10 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Ожидается небольшой снег.

На дорогах гололед. В МЧС попросили водителей соблюдать особую осторожность и не нарушать скоростной режим.