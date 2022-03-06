Токующих тетеревов заметили под Петербургом

В Ленинградской области уже заметили токующих тетеревов. О птицах, которые традиционно возвращаются в регион весной, рассказал биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы сфотографировать птиц исследователь сделал шалаш во Всеволожском районе Ленинградской области. С рассветом возле него появились 12 самцов.

Однако активная фаза тока у тетеревов начнется лишь в апреле. Тогда на ток прилетят самки. Пока же они ждут того, чтобы самцы нашли себе территорию.