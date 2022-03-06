Северное сияние наблюдали ночью в небе над Кронштадтом

В Кронштадтском районе Петербурга в ночь на воскресенье, 6 марта, наблюдали северное сияние. Фотографии яркого природного явления опубликованы в Telegram-канале «Астро Фото Болото. Северное сияние».

Очевидцы сообщили, что свечение в небе над Кронштадтом возникало в несколько подходов. В общей сложности его можно было видеть в течение часа.

Появлению северного сияния в Петербурге предшествовал особенно красивый закат, который горожане могли наблюдать вечером 5 марта. Небо над городом окрасилось в ярко-алый оттенок. Фотографии необычно яркого заката горожане также активно делились в социальных сетях.