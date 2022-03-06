Петербуржцам пообещали аномальные холода на следующей неделе

На следующей неделе в Петербурге ожидается похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Прогноз эксперта публикует РИА Новости.

Зимняя погода вернется в Европейскую часть России из-за так называемого ультраполярного вторжения, которое сформирует антициклон. Иными словами, на среднем уровне тропосферы воздушные массы будут перемещаться из самого холодного региона, с северо-востока.

Данное природное явление приведет к резкому понижению температуры воздуха. В ночь на 9 марта столбики термометров в Петербург покажут до -15 градусов.