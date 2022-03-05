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Весенние песчаные бури начались в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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Ветер поднимает в воздух песок, оставшийся после зимы.

В Петербурге начались традиционные для весны песчаные бури. Снег и лед сходят, оставляя место песку, от которого першит в горле и слезятся глаза.

Как сообщает издание Neva.Today, корреспондент которого прогулялся по переулку Гривцова, ситуация резко изменилась 5 марта. Накануне песка в воздухе не было, но после сегодняшней прогулки хочется откашляться. Корреспондент также обратила внимание на дымку, которая заметна глазу из-за пыли.

Традиционно в весенний период в Петербурге дуют ветра. Весь оставшийся после зимы песок естественно окажется в воздухе. Сейчас им обильно усыпаны тротуары и набережные в центре города, а также на окраинах. Песок есть даже на льду канала Грибоедова.

Машины-пылесосы на петербургские улицы пока не отправляли. Команда губернатора Александра Беглова ранее сообщала, что сделать это намерена только при установлении устойчивой плюсовой температуры воздуха. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует, что на это не стоит рассчитывать в течение ближайших десяти дней. А вот пыль и песок в легких петербуржцам практически гарантированы. В этом случае полезными могут оказаться медицинские маски. Помимо коронавируса, они способны защитить дыхательные пути от пыли в воздухе.

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