Без осадков и до +2 градусов будет в Петербурге в субботу

В рабочую субботу, 5 марта, в Петербурге сохранится переменная облачность и обойдется без осадков. Как уточнил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в городе определяет гребень антициклона.

Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться. К вечеру оно составит 766 миллиметров ртутного столба, то есть все равно останется выше нормы. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. В Ленинградской области местами будет прохладнее: от -3 до +2 градусов.

Северо-западный ветер, как ожидается, будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. По области его порывы могут достигать 14 метров в секунду.