Тепло и без осадков будет в Петербурге 2 марта

Среда, 2 марта, будет в Петербурге облачной, но теплой. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, погоду в городе определит малоактивный атмосферный фронт.

Существенных осадков в течение дня не ожидается. Температура воздуха составит от +2 до +4 градусов. Западный ветер подует со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет немного выше нормы — 762 миллиметра ртутного столба.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует небольшое похолодание к пятнице. Температура воздуха даже днем не поднимется выше нулевой отметки.