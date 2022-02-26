Петербург ждут температурные качели за день до весны

В ночь на 27 февраля температура в Петербурге, как прогнозируют в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура опустится до -16 градусов. В дневные часы так же резко потеплеет. Столбики термометров покажут от 1 до +1 градуса. Северо-западный ночью и юго-западный днем ветры будут дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение ночи повысится. Днем оно останется неизменным. Воскресенье в Петербурге обойдется без существенных осадков. На дорогах и тротуарах снова будет скользко.