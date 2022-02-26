До -12 градусов обещают в Ленобласти ночью

Синоптики прогнозируют похолодание в Ленинградской области в ночь на воскресенье, 27 февраля. В пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» уточнили, что температура составит от -7 до -9 градусов. Местами похолодает до -12 градусов.

В дневные часы потеплеет. Температура составит от -1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало, обойдется без существенных осадков.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржцев предупредили о сильном ветре в субботу, 26 февраля.