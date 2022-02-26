Петербургскую дамбу открыли утром субботы

Утром субботы, 26 февраля, в Петербурге открыли створы Комплекса защитных сооружений. В пресс-службе КЗС уточнили, что навигация по Кронштадтскому корабельному фарватеру возобновлена в 6:36. Дамба успешно справилась с предотвращением уже 30-го за время её эксплуатации нагонного наводнения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о закрытии створов дамбы в 17:35 пятницы, 25 февраля. Такое решение было принято в связи с сильным ветром, порывы которого достигали 15-20 метров в секунду.

Ветрено в Петербурге будет и в субботу. Погоду в городе определяет циклон «Глэдис», который ранее бушевал в западной Европе.