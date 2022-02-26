Из-за циклона «Глэдис» в Петербурге будет ветрено

В субботу, 26 февраля, Петербурге окажется под воздействием циклона «Глэдис», который уже бушевал в Европе, а теперь добрался до западных границ России. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

В Петербурге будет ветрено. Порывы могут достигать скорости 20 метров в секунду. В дневные часы обойдется без осадков. К ночи в Петербурге возможен небольшой снег. ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует температуру воздуха от -1 до +1 градуса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в связи с сильным ветром в пятницу вечером в Петербурге были закрыты некоторые сады и парки. Около половины шестого из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы.