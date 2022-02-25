Парки Петербурга снова закрыты из-за ветра

В пятницу, 25 февраля, в Петербурге закрыли некоторые парки и скверы. Как уточнили в городском Комитете по благоустройству, такое решение принято из-за повышенного уровня погодной опасности — ветер в городе дует со скоростью 15-20 метров в секунду.

На вечернюю прогулку не попасть в Таврический сад, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Казанский сквер, Никольский сад, Юсуповский сад, Лопухинский сад, Шкиперский сад, Румянцевский сад, Благовещенский сад, сад Веры Слуцкой, сад «Василеостровец».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в МЧС предупредили горожан о неблагоприятных погодных условиях и в субботу, 26 февраля.