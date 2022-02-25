Тепло и ветрено будет в Петербурге в пятницу

В пятницу, 25 февраля, погоду в Петербурге определит облачная спираль очередного активного североатлантического циклона. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, из-за него небо будет закрыто облаками и пройдет мокрый снег с дождем в течение дня.

Температура воздуха составит от +2 до +4 градусов. Порывы южного ветра могут достигать 16-21 метра в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет ниже нормы — 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлили до 21:00 пятницы.