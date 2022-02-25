«Желтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлен до вечера пятницы

В Петербурге продлен «желтый» повышенный уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Причиной продления стал сильный ветер. Гидрометцентр России прогнозирует, что он сохранится до 21:00 пятницы, 25 февраля. Скорость отдельных порывов может достигать 15-18 метров в секунду.

Водителей попросили проявлять на дорогах особую осторожность, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Быть предельно внимательными попросили и пешеходов. Стоит обходить ненадежно закрепленные конструкции.