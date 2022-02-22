Из-за циклона «Франклин» во вторник в Петербурге будет сыро

Во вторник, 22 февраля, погоду в Петербурге определит циклон «Франклин». Как уточнил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, над городом расположилась его центральная часть.

Температура воздуха в течение дня составит от +1 до +3 градусов. В Ленинградской области немного теплее — до +4 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Мокрый снег местами превратится в дождь. На дорогах будет скользко.

23 февраля в Петербурге ожидается легкий мороз и небольшой снег, а также выглянет солнце.