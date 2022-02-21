«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге в ночь на вторник

Вечером понедельника, 21 февраля, в Петербурге объявили второй «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщили в пресс-службе администрации города, он будет действовать с 21:00 21 февраля до 9:00 22 февраля.

Повышенный уровень погодной опасности в Петербурге объявили из-за ожидаемого сильного снегопада и последующего обледенения дорог. Водителей попросили по возможности воздержаться от использования автомобилей и проявлять повышенную осторожность на дорогах из-за высокого риска дорожно-транспортных происшествий.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в МЧС предупредили горожан, что скользко будет не только на дорогах, но и на тротуарах. Пешеходам также напомнили о необходимости передвигаться с осторожностью и группироваться при падении.