Выбросить компьютер в мусорный контейнер россияне не смогут с 1 марта

Особые требования Минприроды по обращению с шестью группами отходов начинают действовать в России с первого марта. Об этом напоминает «Парламентская газета».

Новые правила запрещают выбрасывать в мусорные контейнеры шины, строительные отходы, медицинские отходы, химические вещества, лампочки и аккумуляторы. Старую мебель выбрасывать разрешается, но её следует оставлять на специальной площадке для крупногабаритных отходов рядом с контейнерами.

Просто выбросить в мусор теперь нельзя бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски. Эти отходы обязательно сдавать на утилизацию. Нарушителей данного требования ждут штрафы в размере от 1 до 2 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 250 тысяч рублей для юридических лиц.