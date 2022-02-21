В МЧС предупредили петербуржцев о плохой погоде во вторник

Во вторник, 22 февраля, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В пресс-службе городского управления МЧС предупредили о сильных снегопадах. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Пешеходам рекомендовали соблюдать особую осторожность при перемещениях. Специалисты также дали совет на случай, если падение неизбежно. Падающим рекомендуется присесть и сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы. В сообщении также отмечается, что если при соприкосновении с землей падающему удается перекатиться, то сила удара будет существенно ниже.

Северо-Западное УГМС обещает во вторник температуру воздуха от -1 до +1 градуса ночью. Днем потеплеет до +2 градусов. Ночной снегопад в дневные часы может смениться дождем.