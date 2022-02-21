Голодные свиристели ищут рябину в Петербурге

Фотограф Антон Кубышкин заметил в Приморском районе редких, но многочисленных гостей — огромные стаи голодных свиристелей. О встрече он рассказал в социальной сети «ВКонтакте».

Фотограф отметил, что еще пару месяцев назад он считал большой удачей увидеть свиристелей в городе. Попадались только очень маленькие стайки, которые можно было и не встретить вовсе. Но пройти мимо целой армады птиц, носящихся по району достаточно сложно.

Свиристели во время оттепели активно едят рябину. Антон Кубышкин пояснил, что именно поиски ягод и привели птиц в город.