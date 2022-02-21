Облака, снег и ветер готовит Петербургу циклон «Антония»

В понедельник, 21 февраля, погоду в Петербурге определит североатлантический облачный вихрь «Антония». Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге в течение всего дня будет облачно. Возможен мокрый снег. Юго-восточный ветер в вечерние часы усилится до 10 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке +2 градуса.

Атмосферное давление понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба. На дорогах, как и прежде, будет скользко.

Похожая погода сохранится в Петербурге и во вторник. Оттепель сохранится, в городе будет ветрено и снежно.