В Петербурге открыли дамбу, но шквалистый ветер сохраняется

Вечером пятницы, 18 февраля, в Петербурге открыли дамбу после угрозы наводнения. Как сообщили в пресс-службе дирекции КЗС, затворы дамбы перевели в положение «открыто» в 17:20. Закрытой она оставалась чуть менее суток.

Дамбу закрывали в связи с угрозой наводнения. По прогнозам уровень воды в устье Невы мог достичь +160-+170 сантиметров.

Порывы западного ветра в Петербурге достигали скорости в 20 метров в секунду. В настоящее время в городе по-прежнему действует объявленный ранее «желтый2 уровень погодной опасности из-за шквалистого ветра.