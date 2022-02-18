Несколько тысяч болельщиков после матча шли к станции «Зенит» вброд

Вечером 17 февраля на «Газпром-Арене» состоялся матч Лиги Европы. «Зенит» играл против испанского «Бетиса». Несколько тысяч болельщиков, пришедших посмотреть игру, на обратном пути столкнулись с неожиданным препятствием. Как сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком», путь к станции «Зенит» фанатам преградил подтаявший снег и огромные лужи. Преодолевать их многим пришлось если не вплавь, то точно вброд. Так Петербург проводит мероприятия международного масштаба.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о переходе Петербурга к новым более экологичным методам уборки снега. Именно их использованием градоначальник объяснял невысокую скорость снегоуборочных работ. Но горожане отмечают, что городские службы переходят к новым методам без особой согласованности. 20 января на набережной Мойки заметили трактор, сталкивающий грязный снег с набережной на лед водоема.

Губернатор Александр Беглов поручил принять усиленные меры к уборке дворов и крыш города еще в середине декабря. Но судя по размерам, которых достигли сугробы, проблему не удалось полностью решить к февралю. На помощь петербургским коммунальным службам пришла погода. Теперь горожане активно делятся фото и видео локальных наводнений, которые происходят повсеместно.