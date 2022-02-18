Сильный ветер и мокрый снег испортят петербуржцам пятницу

В пятницу, 18 февраля, погоду в Петербурге определяет циклон. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует, что температура воздуха в дневные часы составит 0 до +2 градусов.

В течение дня пройдет мокрый снег. На дорогах возможно образование гололедицы. В течение дня атмосферное давление будет повышаться.

В Петербурге ожидается усиление западного ветра. Его порывы могут достигать скорости 20 метров в секунду. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из-за угрозы наводнения вечером 17 февраля были закрыты затворы петербургской дамбы. Наиболее сильную нагонную волну с финской стороны защитного сооружения ожидают до 11:00 пятницы.