Петербургская дамба остается закрытой из-за сильного ветра

В Петербурге бушует циклон «Иления». Скорость ветра достигает 20 метров в секунду. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В пресс-службе Комплекса защитных сооружений сообщили, что затворы петербургской дамбы были приведены в действие вечером 17 февраля. Как ожидается, угроза наводнения сохранится в течение 18-20 часов.

Прогнозируемый подъем воды в устье Невы составляет 160-170 сантиметров. Пиковых значений уровня воды с финской стороны дамбы специалисты ожидают до 11:00 пятницы, 18 февраля.

В ГУ МЧС уже предупредили петербуржцев о разрушении ледового покрова Финского залива под воздействием сильного ветра и опасности выхода на лед.