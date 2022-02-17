Из-за сильного ветра петербургскую дамбу могут закрыть к ночи

В ночь на пятницу, 18 февраля, в Неве ожидается подъем уровня воды из-за сильного ветра западного и юго-западного направлений. В пресс-службе комплекса защитных сооружений назвали плановое время начала маневрирования затворами петербургской дамбы — её начнут закрывать в 20:00. «Большой порт Санкт-Петербург» и все заинтересованные организации уже получили сообщения о вероятной временной приостановке судоходства.

По прогнозам к утру 18 февраля подъем уровня воды в устье Невы составит +160–+170 см. В пресс-службе КЗС уточнили, что решение о закрытии дамбы будет принято позже на основе уточняющих прогнозов.