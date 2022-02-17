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На берегу Славянки растет снежная свалка

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© Фото: Baltphoto

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Грязный снег свозят в Детскосельский с начала февраля.

Новая свалка грязного снега появилась в Пушкинском районе Петербурга. Как сообщается в социальных сетях, снег везут на пустующие земли недалеко от жилых домов и реки Славянки. Комитет по благоустройству не признал данный «пункт приема снега» своим, что заставляет местных жителей пускаться догадки о его происхождении. Многие считают, что за снежной горой стоят местные коммунальные службы, которые свозят туда снег из дворов. Но жители отмечают, что в окрестных дворах от этого чище не становится. Постоянный поток груженных самосвалов неблагоприятно сказывается на ведущей к реке Славянке дороге.

Огромные снежные кучи — особенность этой зимы в Петербурге. В начале февраля губернатор Александр Беглов приехал с проверкой в Пушкинский район. Его интересовала уборка улиц в районе. После этого он наведался в офис АО "Автодор и потребовал исправить ситуацию в течение трех суток. С тех пор прошло уже две недели, однако если снежные кучи и растаяли, то не благодаря усилиям коммунальщиков, а с помощью оттепели.

Даже после потепления петербуржцев продолжают "радовать" завалы снега. Один из самых известных находится на Петроградской набережной. Снег из кучи недавно вывозили, но потом начали сваливать снова. Местные жители даже дали огромному снежному завалу имя — многие называют его «кучей Беглова». 

В третий месяц зимы движется к завершению, но чище в Петербурге не становится. Некоторые горожане по-прежнему сами берутся за лопаты. Губернатор Александр Беглов уже давал обещание наладить уборку, а также активно штрафовал тех, кто с ней не справляется. Но судя по количеству снежных куч и свалок, кардинального влияния на текущую ситуацию эти меры не оказали.

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