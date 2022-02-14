Петербургские приюты получат субсидии на содержание животных

Петербург выделит субсидии приютам для животных. Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего на эти цели будет выделено более 4 миллионов рублей.

Субсидии смогут получить социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридического лица на территории РФ и осуществляющие деятельность по содержанию приютов для животных без владельцев на территории Петербурга. С помощью субсидий приюты смогут возместить затраты на электроэнергию, отопление, потребление газа, водоснабжение и водоотведение. Для получения средств эти затраты необходимо обосновать и подтвердить документально.