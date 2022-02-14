9 сантиметров снега выпало в Петербурге за неделю

В Петербурге за прошедшую неделю, с 7 по 13 февраля, выпало 9 сантиметров снега. Обильным снегопадам не помешала даже оттепель.

В пресс-службе Комитета по благоустройству сообщили, что за прошедшую неделю с петербургских улиц было вывезено около 242 тысяч кубометров снега. Если измерять самосвалами, то это более 12 тысяч груженных машин.

Всего же за зимний сезон уже вывезли более 3 миллионов кубометров снега. По этому показателю зима 2021-2022 года вошла в тройку самых снежных за прошедшие десять лет.

На прошлой неделе в Петербурге открыли еще два пункта временного складирования снега — в Кронштадте и Петергофе. В пресс-службу отметили, что таким образом восполняются емкости площадок для складирования снега, которые уже заполнились и временно прекратили свою работу.