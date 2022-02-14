Георгины и бегонии из Нидерландов не доехали до Петербурга

Управление Россельхознадзора запретило ввоз в Петербурге крупной партии корнеклубней из Нидерландов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 40 993 единицы посадочного материала не прошли фитосанитарный контроль.

Нарушения обнаружились при проверке документов. У партии отсутствовало решение Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору о разрешении ввоза указанного посадочного материала на территорию страны.

Запрещенная к ввозу партия корнеклубней георгинов и корневищ бегонии предназначалась для крупной петербургской торгово-розничной компании.