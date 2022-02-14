Аномальное тепло в Петербург принес циклон «Вера»

Петербург находится под влиянием североатлантического циклона «Вера». Как пояснил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, именно он определит погоду в городе в понедельник, 14 февраля.

Воздух в дневные часы прогреется до +3 градусов. Однако будет облачно и пройдет снег, местами переходящий в дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

Обстановка на петербургских дорогах остается сложной — гололед сделает их очень скользкими. Автомобилистов призвали соблюдать особую осторожность.

Похожая погода сохранится в Петербурге и во вторник. Будет тепло, а местами пройдут дожди.