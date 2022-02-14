Желтый уровень погодной опасности продлевали в Петербурге

Действие второго «желтого» уровня погодной опасности продлили в Петербурге. Как сообщили в администрации города, его действие было продлено до 2:00 14 февраля.

В Росгидрометцентре объясняют, что причиной стал сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни продолжение «температурных качелей» - то есть частые переходы температуры через ноль. На дорогах образуется гололедица. Автомобилистов призвали к осторожности. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сложные дорожные условия уже спровоцировали на дорогах города ряд ДТП в ночные и утренние часы.