Рабочая неделя в Петербурге начнется с сильного ветра

В понедельник, 14 февраля, в Петербурге будет ветрено. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу предупредили горожан, что в дневные часы скорость ветра достигнет 15 метров в секунду.

В течение дня пройдет мокрый снег. На дорогах возможно образование гололедицы. Водителей в МЧС попросили быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Не помешает осторожность и пешеходам.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в воскресенье в Петербурге хозяйничает циклон «Юта». Из-за него температура поднимется выше климатической нормы, возможен дождь и мокрый снег.