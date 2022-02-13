В Петербурге в воскресенье будет тепло и сыро из-за «Юты»

В воскресенье, 13 февраля, в Петербурге ожидается температура выше нормы. Как сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в городе определит облачная спираль североатлантического циклона «Юта». Днем воздух в городе прогреется до +3 градусов. В Ленинградской области будет еще теплее — до +4 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 74 миллиметра ртутного столба, то есть будет ниже нормы.

В течение всего дня возможен мокрый снег. Местами он перейдет в дождь. Небо будет закрыто плотной облачной пеленой.