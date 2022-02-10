«Сара» готовит для Петербурга оттепель и мокрый снег

В четверг, 10 февраля, погоду в Петербурге будет определять циклонический вихрь «Сара». Как сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, город оказался под влиянием его теплого сектора. В результате температура воздуха в течение дня составит от +1 до +3 градусов.

В течение дня в Петербурге пройдет снег. Местами он будет мокрым и превратится в дождь. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится.

Оттепель продолжится в Петербурге и в пятницу, 11 февраля. Однако, уже к вечеру столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.