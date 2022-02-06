Новая неделя начнется в Петербурге со сложной дорожной обстановки

В понедельник, 6 февраля, в Петербурге ожидается погода, которая создаст сложную обстановку на дорогах. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение дня будет колебаться от -1 до +1 градуса. Возможен мокрый снег.

Южный и юго-восточный ветер ночь будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Днем скорость порывов юго-восточного и восточного ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление ночью будет меняться мало. Днем оно повысится.