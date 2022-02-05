Ветра и метели ожидаются в Петербурге в субботу

В субботу, 5 февраля, погоду в Петербурге будет определять циклон «Квина». Он принесет в город теплые воздушные массы.

Как сообщает в своем Телеграм-канале метеоролог Михаил Леус, в результате в Петербурге потеплеет. Температура составит от -4 до -6 градусов. В Ленинградской области местами будет немного прохладнее — до -8 градусов.

В течение дня возможен снег, а местами — метели. Небо будет закрыто плотными облаками.

Об ухудшении погоды в Петербурге также предупредили в МЧС. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежных заносов, а также гололеда.