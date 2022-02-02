Этой зимой с улиц Петербурга вывезли в два раза больше снега, чем прошлой

В петербургском комитете по благоустройству рассказали, что с начала зимы с петербургских улиц вывезено 2,7 миллионов кубометров снега. За прошедшие сутки на городских улицах убрали и вывезли 42,6 тысяч кубометров.

В Комблаге уточнили, что названная общая цифра в два раза больше, чем за зиму 2020-2021 годов, хотя высота снежного покрова еще не достигла той, которая наблюдалась к концу прошлой зимы.

В январе в Петербурге проверили работу 595 управляющих организаций и ТСЖ. Качество уборки оценили в 4633 многоквартирных дома. В 1440 из них были обнаружены нарушения.