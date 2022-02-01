Петербург встречает февраль с новым снегопадом

Во вторник, 1 февраля, в Петербурге ожидается от -2 до -4 градусов. Как прогнозирует ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью температура воздуха составит от -4 до -6 градусов.

Небо над Петербургом будет затянуто плотными облаками. В дневные часы пройдет снег. Ветер восточного и северо-восточного направлений будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Дополнят погодную картину снежные накаты и гололедица.

Синоптики не прогнозируют неблагоприятных метеорологических явлений в течение суток.