В воскресенье в Петербурге ожидается сильный снегопад

В МЧС предупредили о петербуржцев о неблагоприятных погодных условиях в воскресенье, 30 января. Ссылаясь на прогноз специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в региональном ГУ МЧС сообщили об ожидаемом сильном снегопаде. Местами возможна метель.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду. В результате на дорогах возможно образование снежных заносов. Также ожидается гололедица.

В МЧС напомнили петербуржцам о мерах предосторожности при неблагоприятных погодных условиях. Важно держаться подальше от рекламных щитов, шатких строений, деревьев, линий электропередач и других конструкций повышенного риска.