«Мари» и «Надя» дадут Петербургу короткую передышку между снегопадами

В субботу, 29 января, Петербург оказался в узкой полосе повышенного атмосферного давления. Как пояснил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, её сформировали уходящий циклон «Мари» и приближающийся, который назвали «Надей».

В результате днем в Петербурге будет облачно с прояснениями. Снег возможен лишь небольшой и местами. Ситуация изменится уже к вечеру. В ночь на воскресенье Петербург ждут новые сильные снегопады.

Северо-Западное УГМС прогнозирует, что температура в дневные часы субботы составит от -3 до -5 градусов. Ночью незначительно похолодает — до -6 градусов. На дорогах ожидается гололедица.