Неделя в Петербурге начинается с аномального тепла

На начавшейся неделе в Петербурге будет тепло. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температурный фон в Петербурге будет на 8-10 градусов выше нормы.

В понедельник в Петербурге будет на 8 градусов теплее нормы. В среду разрыв будет чуть меньше — на 4 градуса.

В среду, 26 января, в Петербурге сначала похолодает. Однако, потепление начнется в тот же день.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что погоду в понедельник определяет циклонический вихрь. Из-за него в городе потеплеет до +2 градусов и возможен мокрый снег.