Петербург обойдется без реагентов при уборке снега

В Петербурге пытаются перейти на более экологичную уборку снега. Как сообщил ТАСС губернатор Александр Беглов, в городе не будет возвращена практика сброса снега на лед рек и каналов, как это практиковалось ранее.

Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург», сброс снега в водоемы при новой систему расчетов не выгоден ответственным компаниям. Они теряют деньги, если не довозят убранные осадки до снегоплавильного пункта.

Новая порция осадков в Петербурге ожидается совсем скоро. В понедельник синоптики прогнозируют оттепель с мокрым снегом и местами дождем.