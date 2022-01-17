В Смольном объяснили, почему в Петербурге случился мусорный коллапс

В Петербурге с начала января наблюдается мусорный коллапс. Петербуржцы активно жалуются на завалы из мусорных пакетов почти в каждом дворе и опасаются, что их скоро дополнят крысы.

В ходе заседания комиссии по экологии ЗакСа заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков перечислил петербургские районы, в которых сохраняется проблема с вывозом мусора. Это Приморский, Выборгский, Калининский и Невский.

Причиной срыва графиков вывоза мусора в этих районах Иван Казаков назвал незнание маршрутов передвижения техники и направление крупногабаритной техники на внутриквартальную территорию. Свою роль, по словам чиновника, во многих сыграл и невывоз мусора предыдущим подрядчиком, начиная с 25 декабря.

Заместитель директора АО "Невский экологический оператор" Игорь Гудков сообщил об очередях из мусоровозов на полигонах в Ленинградской области. Последние не справляются с объемами направляемых на них отходов.